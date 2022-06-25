Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон опасается, что Украину могут принудить к заключению мирного соглашения с Россией.

Об этом сообщает Reuters.

"Слишком много стран говорят, что это европейская война, в которой нет необходимости… И поэтому давление будет расти, чтобы побудить — может быть, принудить — украинцев к плохому миру", - сказал он.

В то же время Джонсон уточнил, что последствия реализации планов Путина в Украине станут опасностью для международной безопасности. По его мнению, это будет "долгосрочной экономической катастрофой".

Напомним, ранее Джонсон допустил свою отставку из-за Украины.

Также мы писали, что Джонсон заявлял, что Путин хочет "сделать Грозный" в больших городах Украины и не воспринимает всерьез мирные переговоры.

Война в Украине продолжается уже 122-й день. Мы следим за главными новостями 25 июня в обновляемом материале.

Ранее "Страна" подводила итоги 121-го дня войны. В пятницу в Украине подтвердили потерю Горского. И российская, и украинская сторона подтверждает, что армия РФ уже ведет наступление на южных окраинах Лисичанска. Также противник вел штурмовые действия в Харьковской области, в том числе на севере, у границы. Идет подготовка к наступлению на Славянск со стороны Изюма. На Западе и в России активно обсуждали продовольственную проблему - в контексте блокады украинских портов. По этому поводу встречались главы МИД стран G7.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала об итогах 121-го дня войны.