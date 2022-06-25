Президент Украины Владимир Зеленский записал новое видеообращение в субботу, 25 июня. Он прокомментировал массированный ракетный обстрел регионов и анонсировал участие Украины в саммите "Большой семерки" на следующей неделе.

Видео опубликовано в соцсетях Зеленского.

Зеленский заявил, что начался пятый месяц полномасштабной войны.

"Оккупанты собирались на пятый день захватить большую часть нашей страны, а вынуждены на пятый месяц устраивать такую ​​ракетную показуху, которая стратегически для России ничего не меняет", - заявил Зеленский.

По его словам, 45 российских ракет были запущены с одной целью – "показать, что якобы Россия что-то может дожать, что якобы российской армии что-то удается".

Президент сообщил, что в понедельник Украина будет участвовать в саммите "Большой семерки", также он напомнил, что на неделе состоится и саммит НАТО.

"45 ракет за половину суток и как раз накануне таких встреч – это еще одно подтверждение нашей позиции. Это подтверждение, что санкционных пакетов против России недостаточно, вооруженной помощи для Украины нужно больше и что системы противовоздушной обороны – современные системы, которые есть у наших партнеров, должны быть не на полигонах или на хранении, а в Украине, где они сейчас и нужны – нужны больше, чем в любом другом месте в мире", - сказал Зеленский.

Также он рассказал, что за четыре месяца этой войны более 20 тысяч украинских воинов были отмечены государственными наградами.

"Это Вооруженные Силы, Нацгвардия, пограничники, спасатели, полицейские, разведка, Служба безопасности, УГО, Госспецсвязи, спецназовцы НАБУ, ГБР и сотрудники Службы судебной охраны... 156 воинов получили звание Герой Украины", - сказал Зеленский.

Война в Украине продолжается уже 122-й день. Мы следим за главными новостями 25 июня в обновляемом материале.

Ранее "Страна" подводила итоги 121-го дня войны. В пятницу в Украине подтвердили потерю Горского. И российская, и украинская сторона подтверждает, что армия РФ уже ведет наступление на южных окраинах Лисичанска. Также противник вел штурмовые действия в Харьковской области, в том числе на севере, у границы. Идет подготовка к наступлению на Славянск со стороны Изюма. На Западе и в России активно обсуждали продовольственную проблему - в контексте блокады украинских портов. По этому поводу встречались главы МИД стран G7.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала об итогах 121-го дня войны.