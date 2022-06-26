На встрече G7 в Мюнхене лидеры стран публично высмеяли Владимира Путина за его привычку сниматься в образе "мачо". Их ироничные высказывания процитировало AFP, чей фотограф сделал этот снимок и слышал разговоры участников саммита.

"Мы снимаем пиджаки?" - спросил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо предложил подождать, пока не будет сделана официальная фотография, но Джонсон продолжал ионизировать: "Мы должны показать, что мы жестче, чем Путин".

Трюдо добавил: "Мы устроим показ верховой езды с обнаженной грудью".

На что последовало замечание Джонсона: "Мы должны показать им наши грудные мышцы".

После этой фразы неожиданно вмешалась председатель Еврокомиссии фон дер Ляйен, сказавшая: "Верховая езда - это самое лучшее".

Дальнейшее происходило уже без фотографов и прочих посторонних.

Ранее на встрече G7 Джонсон и Макрон объявили, что появился шанс для перелома в войне.

А Байден и Шольц намерены добиться завершения войны в Украине переговорами.

Война в Украине продолжается уже 123-й день. Мы следим за главными новостями 26 июня в обновляемом материале.

Ранее "Страна" подводила итоги 122-го дня войны. Украинские власти официально заявили, что Северодонецк и его пригороды ВСУ оставили. Под Славянском из Долгенького идет штурм Мазановки, бой там продолжается. Также штурмуют район Богородичного недалеко от Святогорска. Россия выпустила по Украине более полусотни ракет разных типов: воздушного, морского и наземного базирования. Они ударили по трем основным локациям - черниговскому учебному центру ВСУ "Десна", военным объектам под Житомиром и в районе Яворовского полигона Львовской области.

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Что будет зимой с отоплением в Украине - в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".