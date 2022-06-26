Стало известно, о чем разговаривали президенты Франции и России за четыре дня до вторжения РФ в Украину. Содержание этого разговора обнародовал телеканал France 2.

На просьбу Макрона обрисовать свое видение ситуации Путин ответил: "Что я могу сказать? Ты сам видишь, что происходит. На самом деле наш дорогой коллега, г-н Зеленский, ничего не делает (для выполнения Минских соглашений). Он вам лжет".

Далее Путин попросил учитывать мирные предложения "ЛДНР". Макрон ответил: "Нам наплевать на предложения сепаратистов, они не предусмотрены соглашением". Но предложил выступить в роли посредника и провести встречу всех сторон ("Я немедленно потребую этого от Зеленского").

После этого Макрон, наконец, подошел к цели своего звонка — убедить Путина согласиться на встречу с Джо Байденом в Женеве, чтобы предпринять попытку деэскалации.

Путин не выразил особого энтузиазма: "По правде говоря, я собирался пойти играть в хоккей. Сейчас я говорю с тобой из спортзала. Прежде, нужно подготовить эту встречу". Макрон в конце концов добился от него согласия в принципе. Сразу после звонка официальная Франция объявила о будущем саммите "Байден-Путин", который так и не состоялся.

Напомним, война в Украине продолжается уже 123-й день. Мы следим за главными новостями 26 июня в обновляемом материале.

Ранее "Страна" подводила итоги 122-го дня войны. Украинские власти официально заявили, что Северодонецк и его пригороды ВСУ оставили. Под Славянском из Долгенького идет штурм Мазановки, бой там продолжается. Также штурмуют район Богородичного недалеко от Святогорска. Россия выпустила по Украине более полусотни ракет разных типов: воздушного, морского и наземного базирования. Они ударили по трем основным локациям - черниговскому учебному центру ВСУ "Десна", военным объектам под Житомиром и в районе Яворовского полигона Львовской области.

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