Евросоюз приложит все усилия, чтобы Украина получила членство по упрощенной процедуре.

Об этом заявил на брифинге президент Франции Эмманюэль Макрон.

"Мы понимаем, что Украина сейчас втянута в конфликт. Сейчас мы делаем все возможное, чтобы Украина по упрощенной процедуре смогла стать членом ЕС", – сказал Макрон.

По его словам, приоритетной задачей является стабилизация геополитической ситуации. Макрон дал понять, что если бы не война, то статус кандидата Украина бы не получила.

"Мы бы так не действовали при других условиях. Мы понимаем, что сейчас есть определенная усталость от войны и поэтому мы не можем допустить, чтобы такое продолжалось. Мы должны стремиться к стабилизации в рамках нынешних обстоятельств", - добавил президент Франции.

Ранее министр-делегат по европейским делам при МИД Франции Клеман Бон заявил, что ускоренной процедуры по вступлению Украины в ЕС не будет.

Теперь Макрон это опровергает.

Телеграм-канал "Политика Страны" предполагает, что скорее всего у ЕС не будет понимания о сроках вступления Украины, пока не закончится война.

Война в Украине продолжается уже 120-й день. Мы следим за происходящим 23 июня в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 119-го дня войны. Войска РФ приближались к Лисичанску. Город обстреливали "Гиацинты","Пионы", танки и авиация РФ. В РФ заявили, что на Новошахтинский мини-НПЗ в Ростовской области с беспилотника сбросили бомбу. Канцлер Германии Олаф Шольц сказал, что не видит на данный момент перспективы переговоров по Украине.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях на фронте и вокруг Украины.