Евросоюз заявил, что будет "быстро" работать над увеличением военной поддержки Украины и работать над финансовой помощью.

Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном после первого дня саммита ЕС.

Евросовет призывает Еврокомиссию "оперативно работать над дальнейшим увеличением военной поддержки".

Россию в Европе призвали "немедленно прекратить нацеливаться на сельскохозяйственные объекты и вывоз зерновых, а также разблокировать Черное море, в частности, порт Одессы, чтобы разрешить экспорт зерна и коммерческие судоходные операции".

Сегодня Украина и Молдова официально получили статус кандидатов на вступление в Евросоюз.

Ранее генсек НАТО спрогнозировал "длительную" войну в Украине и пообещал поставки Киеву современного вооружения.

Война в Украине продолжается уже 120-й день. Мы следим за происходящим 23 июня в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 119-го дня войны. Войска РФ приближались к Лисичанску. Город обстреливали "Гиацинты","Пионы", танки и авиация РФ. В РФ заявили, что на Новошахтинский мини-НПЗ в Ростовской области с беспилотника сбросили бомбу. Канцлер Германии Олаф Шольц сказал, что не видит на данный момент перспективы переговоров по Украине.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях на фронте и вокруг Украины.