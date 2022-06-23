Предоставить Украине статус кандидата в ЕС - это лучшее решение на данный момент не только для Украины, но и для самой Европы.

Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский, выступая на заседании Евросовета после предоставления Украине статуса кандидата.

"Три месяца назад я призвал вас поддержать нас. И какой путь мы прошли за эти три месяца? И Украина, и ваши страны, и Европейский союз в целом. Этот путь - это не политика, я считаю, это то, от чего теперь всегда будет идти отсчет новой истории Европы - без разделений, без серых зон, действительно объединенной Европы. Я считаю, что это самый сильный шаг, который можно было сделать для усиления Европы сейчас", - заявил Зеленский.

Ранее в Португалии высказали опасение, что Евросоюз развалится после вступления туда Украины.

А получившая 9 лет назад статус кандидата Албания советует Украине не питать иллюзий о быстром членстве в ЕС.

"Страна" разбиралась, что означает статус кандидата в члены ЕС: формальность или возможность.

Война в Украине продолжается уже 120-й день. Мы следим за происходящим 23 июня в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 119-го дня войны. Войска РФ приближались к Лисичанску. Город обстреливали "Гиацинты","Пионы", танки и авиация РФ. В РФ заявили, что на Новошахтинский мини-НПЗ в Ростовской области с беспилотника сбросили бомбу. Канцлер Германии Олаф Шольц сказал, что не видит на данный момент перспективы переговоров по Украине.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях на фронте и вокруг Украины.