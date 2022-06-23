В Белом доме сообщили, что на предстоящем саммите НАТО объявят о новом расположении войск Альянса в Европе.

Об этом заявила старший директор по делам Европы совета по нацбезопасности Белого дома Аманда Слот, пишут российские СМИ.

"Минувшая стратегическая концепция принималась в 2010 году. Геополитический ландшафт значительно изменился с тех пор. Я думаю, что будет широкое объявление о расстановке сил. Что-то, что НАТО обсуждал с прошлогоднего саммита Альянса. Я предсказываю, что ряд союзников сделают соответствующие объявления", - сказала она.

Также там примут стратегию, в которой Россия будет указана как "наиболее серьезная и немедленная угроза".

Ранее анонсировалось, что в список угроз также включат и Китай. Однако Пекин войдет в другой список - "угроз миру и стабильности".

Саммит Альянса в Мадриде пройдет 28-30 июня.

Ранее сообщалось, что генсек НАТО Столтенберг назвал цели Альянса в Украине.

Также мы разбирались, начнется ли война России с НАТО из-за литовского транзита.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 120-й день. Мы следим за происходящим 23 июня в обновляемом материале.

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