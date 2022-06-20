Главнокомандующий ВВС Германии, генерал НАТО Инго Герхартц заявил, что странам Альянса нужно быть готовыми к применению ядерного оружия в случае чрезвычайной ситуации.

Об этом он сказал в интервью немецкому изданию Bild.

В частности, на вопрос, как отреагирует НАТО, если Путин сбросит ядерное оружие, Герхартц сказал: "Для надежного сдерживания нам нужны как средства, так и политическая воля для осуществления ядерного сдерживания в случае необходимости".

Он также добавил, что "когда дело доходит до драки, Германия должна также использовать американские ядерные бомбы, хранящиеся в Германии".

Ранее Германия объявила о закупке новых истребителей-невидимок F-35. Самолеты должны использоваться в первую очередь для продолжения участия в ядерной программе, пишет Bild

Ранее Стокгольмский международный институт исследования проблем мира заявил, что из-за войны в Украине риск применения ядерных арсеналов стал самым высоким за последние десятилетия.

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Война в Украине продолжается уже 117-й день. Мы следим за происходящим 20 июня в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 116-го дня войны. На Луганщине авиа- и ракетные удары наносились вблизи стратегических трасс Горское-Лисичанск и Лисичанск-Бахмут. Советник главы МВД Вадим Денисенко сообщил, что обстановка на север от Харькова достаточно сложная и что россияне пробуют приблизиться к городу. Газета The Washington Post со ссылкой на военных экспертов написала, что война в Украине с высокой долей вероятности перерастет в конфликт малой интенсивности.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях на фронте и вокруг Украины.