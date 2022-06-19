Казахстан призвал ликвидировать все ядерное оружие на Земле до 2045 года.

Об этом заявил министр иностранных дел страны Мухтар Тлеуберди.

"Как отмечает генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, сегодня, когда по всему миру рассредоточено около 13 400 ядерных боеголовок, возможность применения ядерного оружия стала реальней, чем в самые мрачные дни холодной войны. Нынешний военный конфликт на территории Украины, разговоры о возврате ядерных вооружений и взаимные угрозы применения ядерного оружия заставляют нас, как никогда прежде, задуматься о коллективной уязвимости человечества и о насущной необходимости запрета и ликвидации этого смертоносного оружия", - заявил Тлеуберди.

"Мы призываем все государства, включая ядерные державы, разработать поэтапный план полной ликвидации ядерного оружия до 2045 года, к столетнему юбилею ООН", - предложил казахстанский министр.

Ранее Стокгольмский международный институт исследования проблем мир сообщил, что ядерные арсеналы стран мира в ближайшее время начнут расти, а риск их применения стал самым высоким за последние десятилетия. Причиной стала война в Украине, которая обострила противоречия между ведущими ядерными державами.

Также сообщалось, что на Западе опасаются, что из-за войны в Украине в мире может начаться ядерная гонка вооружений.