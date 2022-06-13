Из-за войны в Украине риск применения ядерных арсеналов стал самым высоким за последние десятилетия - SIPRI
Ядерные арсеналы стран мира в ближайшее время начнут расти, а риск их применения стал самым высоким за последние десятилетия.
Об этом сообщает Стокгольмский международный институт исследования проблем мира (SIPRI).
Причиной стала война в Украине, которая обострила противоречия между ведущими ядерными державами.
"Все ядерные державы наращивают или обновляют свои арсеналы, причем большинство из них отводит все больше места ядерной риторике и той роли, которую ядерное оружие играет в их военных стратегиях, и это очень тревожная тенденция", - говорится в отчёте организации.
Ранее польский депутат Европарламента заявил, что Запад имеет право подарить Украине ядерное оружие для защиты независимости.
Также сообщалось, что на Западе опасаются, что из-за войны в Украине в мире может начаться ядерная гонка вооружений.
Тем временем, война в Украине продолжается уже 110-й день. "Страна" следит за происходящим 13 июня в обновляемом материале.
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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях вокруг Украины.