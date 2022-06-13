Ядерные арсеналы стран мира в ближайшее время начнут расти, а риск их применения стал самым высоким за последние десятилетия.

Об этом сообщает Стокгольмский международный институт исследования проблем мира (SIPRI).

Причиной стала война в Украине, которая обострила противоречия между ведущими ядерными державами.

"Все ядерные державы наращивают или обновляют свои арсеналы, причем большинство из них отводит все больше места ядерной риторике и той роли, которую ядерное оружие играет в их военных стратегиях, и это очень тревожная тенденция", - говорится в отчёте организации.

Ранее польский депутат Европарламента заявил, что Запад имеет право подарить Украине ядерное оружие для защиты независимости.

Также сообщалось, что на Западе опасаются, что из-за войны в Украине в мире может начаться ядерная гонка вооружений.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 110-й день. "Страна" следит за происходящим 13 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 109-го дня войны. В Северодонецке разрушили еще один мост через Северский Донец. Губернатор Луганщины Гайдай считает, что россияне усилят попытки захватить город в ближайшие дни. Арестович заявил, что если Путин победит и Украина окажется в его сфере влияния, то объединенная украинско-российская армия (и плюс белорусская) сможет захватить всю Европу.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях вокруг Украины.