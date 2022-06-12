Представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова отреагировала на заявление депутата Европарламента от Польши, бывшего министра иностранных дел Радослава Сикорского, который полагает, что раз Россия нарушила Будапештский меморандум, значит, Запад имеет право "подарить" Украине ядерные боеголовки.

"Польские политики... угрожают планете нарушением режима нераспространения ядерного оружия. Но самое главное - они ставят под удар польский народ, который втягивают в ядерный передел мира", - пишет Захарова у себя в Telegram-канале.

Скриншот: Telegram/Мария Захарова

Война в Украине продолжается уже 109-й день. "Страна" следит за происходящим 12 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 108-го дня войны. В этот день украинские войска продолжили оказывать сопротивление в Северодонецке. Губернатор Луганщины Сергей Гайдай заявил, что противник контролирует большую часть города. А Генштаб сообщал, что ВСУ противостоят штурму не только в промзоне Северодонецка, но и в районе Метелкино - восточной окраины города. Представители украинской власти проинформировали о существенных потерях в рядах ВСУ в ходе войны. На этом фоне бывший госсекретарь США Генри Киссинджер заявил, что РФ "потерпела стратегическое поражение".

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о главных сценариях, по которым могут развиваться события в Украине.