Европейский вещательный союз (EBU) ещё раз заявил, что Евровидение-2023 пройдёт не в Украине, а в Великобритании.

Заявление опубликовано в Твиттере организации 23 июня.

"EBU полностью понимает разочарование общества, вызванное решением организаторов об отказе Украине в проведении конкурса. На первом месте для EBU было и есть выполнение условий, обеспечивающих безопасность всех работающих и участвующих в мероприятии, планирование которого необходимо начать прямо сейчас, в стране, которая будет принимать конкурс", - заявили организаторы.

В EBU также отметили, что для работы на конкурсе Евровидение аккредитованы не менее 10 000 человек, включая съемочную группу, сотрудников, журналистов и т.д. Ожидается, что на мероприятие приедут еще 30 тысяч фанатов со всего мира.

"Их безопасность – наша главная забота", - прокомментировал решение Европейский вещательный союз.

Кроме того, в своем обосновании организация ссылается на заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что война будет долгой.

К тому же в правилах песенного конкурса Евровидение указано, что мероприятие может быть перенесено в форс-мажорных ситуациях, например, таких как военные действия, что делает проведение конкурса в Украине в следующем году невозможным.

Ранее "Страна" рассказывала, что группа Kalush Orchestra попросила организаторов не лишать Украину права проведения Евровидения.

Также мы писали, что Польша раскритиковала решение лишить Украину песенного конкурса.