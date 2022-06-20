В Польше не согласны с тем, что Европейский вещательный союз забрал возможность проведения Евровидения-2023 у Украины.

Об этом заявили в польском министерстве культуры и национального наследия.

Министр культуры Польши и правление TVP (Польское телевидение) выразили сожаление в связи с решением лишить украинского общественного вещателя права на проведение конкурса.

"Мы заверяем в своей постоянной поддержке... в поиске такой организационной модели конкурса в следующем году, которая будет учитывать максимально возможное участие украинских артистов и продюсеров, а также зрителей из Украины", - говорится в сообщении польского Минкульта.

Украина должна была принимать песенный конкурс поскольку представляющий ее участник, группа Kalush Orchestra, победила в этом году. Но европейский вещатель решил, что это небезопасно из-за венных действий и пока ведет переговоры с ВВС. Местом проведения Евровидения-2023 хотят сделать Великобританию, участник из которой занял втрое место в этом году.

Сами Kalush Orchestra просят организаторов не лишать Украину права проведения Евровидения.

Ранее о своем несогласии с тем, что Украину лишили возможности проводить Евровидение после победы "Калуш Оркестра", заявил премьер Британии Борис Джонсон. Он сказал, что Киев или любой другой безопасный украинский город "был бы фантастическим местом для Евровидения".