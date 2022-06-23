Украине, Молдове и Грузии еще предстоит поработать, чтобы перейти к следующему этапу интеграции в Евросоюз после получения статуса кандидата.

Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после голосования в Евросовете.

"Очень приятно, что лидеры поддержали наши мнения. Украине, Молдове и Грузии есть над чем поработать, прежде чем перейти к следующему этапу процесса. Я знаю, что они будут двигаться быстро. Они знают, насколько это важно для их демократии, их экономики и их граждан", - написала фон дер Ляйен в Twitter.

Также она заявила, что все три страны являются частью европейской семьи.

Ранее премьер-министр Португалии Антониу Кошта заявил, что интеграция Украины в ЕС может привести к распаду ЕС, а не к его укреплению, и даже может стать ловушкой для Украины, если не будут приняты последовательные решения.

А МИД Франции заявил, что ускоренной процедуры по вступлению Украины в Евросоюз не будет.

А получившая 9 лет назад статус кандидата Албания советует Украине не питать иллюзий о быстром членстве в ЕС.

Война в Украине продолжается уже 120-й день. Мы следим за происходящим 23 июня в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 119-го дня войны. Войска РФ приближались к Лисичанску. Город обстреливали "Гиацинты","Пионы", танки и авиация РФ. В РФ заявили, что на Новошахтинский мини-НПЗ в Ростовской области с беспилотника сбросили бомбу. Канцлер Германии Олаф Шольц сказал, что не видит на данный момент перспективы переговоров по Украине.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях на фронте и вокруг Украины.