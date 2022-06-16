Президент Франции Эммануэль Макрон после визита в Киев заявил, что не исключает возможность своей поездки в Москву.

Об этом он сообщил в эфире телеканала TF1.

"Чтобы сейчас отправиться в Россию, необходимы предварительные условия, сигналы со стороны президента России Владимира Путина", - отметил он.

Что это за сигналы, Макрон не уточнил.

Ранее Макрон утверждал, что украинские власти сами должны определить условия для диалога с Кремлем. При этом он сказал, что Европа поддерживает диалог Украины и России о прекращении войны.

Война в Украине продолжается уже 113-й день. "Страна" следит за происходящим 16 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 112-го дня войны. В Луганской области россияне активно бомбили Лисичанск и наступали по всем направлениям. В Северодонецке продолжались бои в районе "Азота". Издание The Telegraph сообщило, что двое американцев, воевавших за Украину, были взяты в плен во время боев с российскими войсками. В США объявили о новом пакете военной помощи Украине на миллиард.

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