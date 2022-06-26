Перед лидерами США, Великобритании, Германии, Франции, Италии, Канады и Японии, которые соберутся на саммит G7 в Баварии, стоит сложная и противоречивая задача относительно выработки политики в отношении войны в Украине, пишет ВВС в своей редакторской колонке.

Члены G7 стремятся продемонстрировать единство и решимость в противостояние России. Но в последние месяцы западный альянс проявлял признаки напряжения и усталости.

Появились голоса - особенно во Франции, Германии и Италии, которые задаваться вопросом - не лучше ли прекратить войну, даже если это произойдет за счет того, что Украине придется уступить территорию?

Недавний общеевропейский опрос общественного мнения показал, что некоторые избиратели поставили решение кризиса стоимости жизни выше наказания России.

У Великобритании, Польши и трех прибалтийских государств - совершенно противоположная позиция.

Таким образом, ожидается, что лидеры G7 попытаются послать сигнал Путину о том, что Запад обладает стратегическим терпением, чтобы продолжать свою поддержку Украины, даже если он столкнется с внутриполитическим давлением внутри страны со стороны избирателей, обеспокоенных ростом цен.

Проблема для лидеров G7 заключается в том, что они также сталкиваются с сильным внутренним давлением.

Стремительно растущие цены на топливо и продукты питания вызывают голод и беспорядки во всем мире. И некоторые страны указывают пальцем на Запад как на виновника всего этого.

Многие страны глобального Юга не разделяют опасений Запада по поводу российского вторжения в Украину.

Они рассматривают конфликт как европейскую войну и, похоже, их не трогают аргументы Запада о том, что Владимир Путин действует как колониальный агрессор. И они винят западные санкции - так же, как и российское вторжение - в росте цен на газ и нефть, а также в огромном дефиците пшеницы и удобрений.

Так что, с одной стороны, западные лидеры должны продемонстрировать решимость и дальше поддерживать Украину, а с другой, они должны продемонстрировать готовность исправить глобальные экономические потрясения.

Один высокопоставленный американский чиновник так охарактеризовал эту дилемму: "Как нам максимально навредить путинскому режиму? Как нам свести к минимуму последствия для остального мира?", пишет ВВС

Война в Украине продолжается уже 123-й день. Мы следим за главными новостями 26 июня в обновляемом материале.

Ранее "Страна" подводила итоги 122-го дня войны. Украинские власти официально заявили, что Северодонецк и его пригороды ВСУ оставили. Под Славянском из Долгенького идет штурм Мазановки, бой там продолжается. Также штурмуют район Богородичного недалеко от Святогорска. Россия выпустила по Украине более полусотни ракет разных типов: воздушного, морского и наземного базирования. Они ударили по трем основным локациям - черниговскому учебному центру ВСУ "Десна", военным объектам под Житомиром и в районе Яворовского полигона Львовской области.

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