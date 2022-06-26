Лидеры стран "Большой семерки" сегодня на саммите в Мюнхене могут согласовать запрет на импорт российского золота.

Как пишет Reuters, даже если не согласуют, такое решение в одностороннем порядке уже во вторник объявит Министерство финансов США.

Также есть данные, что к "золотым" санкциям против РФ присоединятся Япония, Британия и Канада.

Они не коснутся уже купленного у России золота. Reuters уточняет, что после вторжения в Украину многие западные компании и так отказались от закупок драгоценного металла у РФ.

Ежегодно Россия производит около 10% золота, добываемого в мире. Ее золотые запасы утроились с 2014 года.

Напомним, вчера репортер CNN Кейтлен Коллинс сообщила, что президент Соединенных Штатов Джо Байден и другие лидеры стран "Большой семерки" согласовали запрет на импорт золота из России.

Тем временем война в Украине продолжается уже 123-й день. Мы следим за главными новостями 26 июня в обновляемом материале.

Ранее "Страна" подводила итоги 122-го дня войны. Украинские власти официально заявили, что Северодонецк и его пригороды ВСУ оставили. Под Славянском из Долгенького идет штурм Мазановки, бой там продолжается. Также штурмуют район Богородичного недалеко от Святогорска. Россия выпустила по Украине более полусотни ракет разных типов: воздушного, морского и наземного базирования. Они ударили по трем основным локациям - черниговскому учебному центру ВСУ "Десна", военным объектам под Житомиром и в районе Яворовского полигона Львовской области.

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