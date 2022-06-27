США закроют доступ к американским технологиям тем компаниям, которые поддерживают РФ. Об этом говорится в заявлении Белого дома.

Пока не уточняется число компаний, которые попадут в санкционный список. Известно только, что экспорт в Россию за несколько месяцев сократился на 97%.

По данным Администрации президента США, Штаты также намерены ввести блокирующие санкции против военных российских госкомпаний, а также исследовательских организаций, работающих в сфере обороны.

Аналогичные санкции американские власти введут против лиц, которые помогают России уклоняться от уплаты налогов. "Импорт в Россию товаров со всего мира может упасть на 40%. Заводы по всей России борются за поддержание производства. ВВП России, вероятно, сократится на двузначное число, инфляция поднимется до более чем 20%, у России проблемы с выплатами по облигациям, и Россия впервые за более чем столетие объявила дефолт по своему суверенному долгу", - говорится в сообщении Белого дома.

На прошлой неделе Великобритания объявила новые санкции против РФ: под запрет попали фунты и технологии нефтепереработки.

Тем временем у Эрдогана объяснили нежелание Турции вводить санкции против России экономическими интересами.

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