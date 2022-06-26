Бывший глава Белого Дома Дональд Трамп заявил, что за последние два года Соединенные Штаты превратились в посмешище для мира. Об этом он сообщил на митинге в Иллинойсе.

"Это больше не великая страна, это страна упадка. Мне противно вам это говорить. Это страна с высочайшим уровнем инфляции за 40 лет, высочайшими ценами на топливо в истории. У нас никогда не было подобной ситуации с энергетикой. Мы больше не энергетически независимое, даже доминирующее государство, как это было всего два года назад", - сказал он.

Трамп также рассказал, что за последние два года американские граждане потеряли свободу слова и независимую прессу. Также был зафиксирован резкий скачок преступности и смертности, а также нелегальной миграции.

"Самое ужасное, это то, что за последние пару лет к мнению нашей страны перестали прислушиваться. Она уже не внушает людям уважение. Я бы даже сказал, что она просто выставила себя на посмешище перед всем остальным миром", - резюмировал он.

Ранее сообщалось, что в США годовая инфляция стала рекордной с 1981 года.

Вместе с тем мы писали, что большинство граждан США на президентских выборах готовы поддержать Дональда Трампа, а не Джо Байдена.