Федеральный судья в отставке Майкл Латтиг выступит сегодня перед комитетом Палаты представителей, расследующим беспорядки в Капитолии 6 января 2021 года.

Ожидается, что он заявит об усилиях бывшего президента Дональда Трампа по отмене результатов выборов 2020 года.

Об этом сообщает сайт CBS News.

Луттиг также, вероятно, заявит, что Национальный комитет Республиканской партии ошибся, назвав события 6 января "законным политическим дискурсом", и предупредит, чтобы комитет не игнорировал серьезность того, что Трамп сделал, когда пытался удержаться на посту президента в тот день.

Запланированное выступление судьи в отставке подтвердили CBS News два человека.

Он также расскажет, как советовал тогдашнему вице-президенту Майку Пенсу сопротивляться просьбам Трампа заблокировать подтверждение Конгрессом победы Джо Байдена на выборах.

Один человек, знакомый с показаниями Луттига, сказал, что считает его выступление перед комитетом серьезным и отрезвляющим моментом.

Луттиг давно заявил, что готов поделиться своим взглядом на состояние Республиканской партии и американской демократии.

"Если Конгресс меня пригласит, я, конечно, буду рад дать показания", - сказал Луттиг CBS News в апреле.

Бывший адвокат Пенса Грег Джейкоб также даст показания перед комитетом в четверг. И Джейкоб, и Луттиг посоветовали Пенсу не делать ничего, что могло бы нарушить одобрение выборов Конгрессом, и игнорировать совет союзника Трампа Джона Истмана. Истман написал двухстраничную записку, одобренную Трампом, в которой утверждается, что вице-президент может предпринять шаги, чтобы отсрочить одобрение результатов выборов и разрешить штатам направлять альтернативные списки избирателей на рассмотрение Конгресса.

То есть фактически Луттиг заявит, что Трамп планировал совершить государственный переворот после поражения на выборах.

Между тем в окружении Трампа уверены, что бывший президент США пойдет на выборы в 2024 году.

На днях у Трампа устроили опрос по электронной почте, поддержат ли его на президентских выборах.