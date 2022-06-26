Турция не будет подключаться к западным санкциям против России, исходя из своей экономической выгоды.

Об этом заявил представитель президента страны Реджепа Эрдогана.

Накануне с визитом в Турцию приезжал заместитель министра финансов США Уолли Адейемо, чтобы обсудить санкции Запада в отношении России.

В Минфине США говорят, что "все стороны выразили желание обеспечить, чтобы Турция не использовалась в качестве убежища для незаконного финансирования и чтобы целостность ее банковского сектора продолжала защищаться".

Турция одна из немногих не присоединилась санкциям США и Европейского союза против России после ее вторжения в Украину.

Ранее Президент Турции заявил о недоверии политике западных стран.

Также в Стамбуле должны состояться переговоры России, Украины, Турции и представителей ООН о вывозе зерна из Украины.

И один из аргументов Турции в отказе не вводить санкции против РФ это то, что она выступает как нейтральная переговорная площадка.

Война в Украине продолжается уже 123-й день. Мы следим за главными новостями 26 июня в обновляемом материале.

Ранее "Страна" подводила итоги 122-го дня войны. Украинские власти официально заявили, что Северодонецк и его пригороды ВСУ оставили. Под Славянском из Долгенького идет штурм Мазановки, бой там продолжается. Также штурмуют район Богородичного недалеко от Святогорска. Россия выпустила по Украине более полусотни ракет разных типов: воздушного, морского и наземного базирования. Они ударили по трем основным локациям - черниговскому учебному центру ВСУ "Десна", военным объектам под Житомиром и в районе Яворовского полигона Львовской области.

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