Президент Соединенных Штатов Джо Байден подписал федеральный закон, предусматривающий усиление контроля за оборотом оружия в стране.

Об этом сообщает Reuters.

"Хотя этот законопроект и не соответствует всему, что я хотел бы сделать, он включает в себя меры, к которым я давно призывал, и которые будут спасать жизни", - сказал он.

Известно, что закон предусматривает расширенные проверки биографии покупателей оружия. Это якобы должно помочь местным властям контролировать обиход оружия, а в случае нарушения закона – изымать его у тех, кто считается угрозой.

Напомним, накануне законопроект, ужесточающий контроль над огнестрельным оружием в стране, поддержала Палата представителей США. Инициативу поддержали 234 члена палаты, в том числе 14 республиканцев. Против выступили 193 депутата.

Перед этим документ был принят сенатом США. "За" проголосовали 65 сенаторов (в том числе 15 республиканцев), против выступили 33.

Законопроект был подготовлен в связи с участившимися случаями стрельбы в школах и других учреждениях. Например, 15 мая американский 18-летний расист Пейтон Гендрон расстрелял людей в супермаркете в Буффало.