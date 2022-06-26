Американское разведывательное управление Минобороны ищет площадки для онлайн-изучения иностранных языков.

Об этом сообщает пресс-служба силового ведомства США.

Известно, что объявление размещено от имени DIA, а согласно тексту – заявки от заинтересованных площадок принимаются до 5 июля. Требования следующие:

Подрядчик обязан предоставлять доступ с любой точки мира;

Олайн-курс должен выдерживать не менее чем 200 пользователей;

Кроме русского, в заявке говорится еще об изучении арабского, китайского и испанского.

Предполагается, что изучение займет год и будет содержать лексику из сообщений зарубежных изданий, а также модули по культуре и региональной тематике.

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