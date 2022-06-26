Разведка США ищет площадки для изучения иностранных языков. В том числе и русского
Американское разведывательное управление Минобороны ищет площадки для онлайн-изучения иностранных языков.
Об этом сообщает пресс-служба силового ведомства США.
Известно, что объявление размещено от имени DIA, а согласно тексту – заявки от заинтересованных площадок принимаются до 5 июля. Требования следующие:
- Подрядчик обязан предоставлять доступ с любой точки мира;
- Олайн-курс должен выдерживать не менее чем 200 пользователей;
- Кроме русского, в заявке говорится еще об изучении арабского, китайского и испанского.
Предполагается, что изучение займет год и будет содержать лексику из сообщений зарубежных изданий, а также модули по культуре и региональной тематике.
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