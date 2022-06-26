Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что запрет на импорт российского золота лишит Москву ежегодных поступлений в бюджет в размере $19 млрд. Об этом он заявил в интервью CNN.

"Инициатива, о которой мы объявляем, (затрагивает) вторую по прибыльности статью экспорта, которая есть у России после энергоносителей. Это около $19 млрд, и большая часть из них приходится на страны "семерки", - сказал он.

При этом американский чиновник уточнил, что эффект от введенных против России санкций со временем будет нарастать.

Также известно, что перед отъездом на заседание стран "Большой семерки" решение по российскому золоту поддержал и американский президент Джо Байден.

"Вместе "Большая семерка" объявит, что мы запретили импорт российского золота", основного экспорта, который приносит России десятки миллиардов долларов", - говорится в сообщении.

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