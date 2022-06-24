Палата представителей США одобрила законопроект, ужесточающий контроль над огнестрельным оружием в стране. Голосование в нижней палате конгресса состоялось 24 июня.

Об этом сообщают американские СМИ.

Инициативу поддержали 234 члена палаты, в том числе 14 республиканцев. Против выступили 193 депутата. Теперь документ отправится на подпись президенту США Джо Байдену.

Законопроект ужесточает проверку покупателей оружия в возрасте до 21 года и вводит запрет на владение им всем лицам, осужденным за домашнее насилие (прежде запрет действовал в отношении супругов и родителей жертв).

Кроме того, законопроект выделяет гранты штатам на поощрение принятия законов о красных флагах, которые позволяют полиции или родственникам и знакомым обращаться в суд с ходатайством об изъятии оружия, если человек считается опасным. Также выделяется финансирование программ школьной безопасности и психического здоровья молодежи.

Накануне 23 июня законопроект был принят сенатом США. За проголосовали 65 сенаторов (в том числе 15 республиканцев), против выступили 33.

Законопроект был подготовлен в связи с участившимися случаями стрельбы в школах и других учреждениях. Например, 15 мая американский 18-летний расист Пейтон Гендрон расстрелял людей в супермаркете в Буффало.