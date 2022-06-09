Ужесточение законодательства, касающегося владения оружием в США, - одна из самых агрессивных мер по контролю над ним. Таким образом Вашингтон стремится дать жесткий ответ на недавние громкие массовые расстрелы.

Об этом пишет Washington Post.

Однако, как отмечает New York Times, законопроект наверняка не пройдет в сенате.

Там сейчас обсуждаются "более скромные предложения", сосредоточенные на школьной безопасности и разработке списка несовершеннолетних для проверки биографических данных, чтобы оружие не попадало в руки потенциально опасных людей, уточняет Wall Street Journal.

Как писала "Страна", палата представителей конгресса США проголосовала за повышение минимального возраста с 18 до 21 года для приобретения огнестрельного оружия. Также конгрессмены одобрили запрет на продажу магазинов увеличенной емкости. Этот пакет инициатив после утверждения нижней палатой конгресса переходит на рассмотрение в сенат.

Также мы рассказывали, что американские законодатели решили расследовать миллиардные доходы оружейных компаний от продажи штурмовых винтовок, которые зачастую используются в эпизодах массовой стрельбы.