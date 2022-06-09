Палата представителей конгресса США проголосовала за повышение минимального возраста с 18 до 21 года для приобретения огнестрельного оружия. Также конгрессмены одобрили запрет на продажу магазинов увеличенной емкости.

Об этом сообщила пресс-галерея палаты представителей.

Законопроект, утвержденный 223 голосами против 204, стал реакцией на массовые расстрелы в Буффало, где погибли десять человек, и Ювальде, где были убиты 19 школьников и две учительницы.

Пакет инициатив, который после утверждения нижней палатой конгресса переходит на рассмотрение в сенат, предполагает повышение с 18 до 21 года минимального возраста для покупки полуавтоматических винтовок и гладкоствольных ружей емкостью более пяти патронов. В Буффало и Ювальде преступникам было по 18 лет, и оба были вооружены винтовками типа AR-15.



Законопроект также запрещает продажу магазинов емкостью более 15 патронов и устройств для увеличения темпа стрельбы, требует хранить оружие в сейфах и объявляет вне закона неотслеживаемые "стволы-призраки".

Члены палаты представителей голосовали за каждый пункт документа по отдельности, а затем приняли законопроект в целом.

Как писала "Страна", в конце мая президент США Джо Байден заявил, что вторая поправка к американской конституции, гарантирующая право граждан на хранение и ношение оружия, не является абсолютной.

А сегодня ночью стало известно, что американские законодатели решили расследовать миллиардные доходы оружейных компаний от продажи штурмовых винтовок, которые зачастую используются в эпизодах массовой стрельбы.