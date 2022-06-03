Глава МВД Денис Монастырский выступил за легализацию владения огнестрельным оружием.

"На самом деле наши граждане получили тест на владение оружием, начиная с 24 февраля. Были розданы десятки тысяч единиц оружия в больших городах. И это был огромный вызов для всех нас. Думали, каким образом будет использовано это оружие: не будет ли оно использовано против украинцев, против Украины, но сегодня мы приближаемся к сотому дню сопротивления, и можем сказать, что этот экзамен пройден", – заявил министр.

"Оборот оружия должен быть урегулирован на уровне закона. Моя личная позиция: для защиты собственного дома у украинца должно быть оружие", – подытожил он.

Однако статистика говорит не в пользу министра. В Украине за последнее время на 37% выросло количество преступлений с применением огнестрельного оружия. Связано это, как намекнул сегодня глава Нацполиции Игорь Клименко, с бесконтрольной раздачей оружия в первые дни войны.

Напомним, недавно на портале "Дия" провели опрос о легализации оружия в Украине. Промежуточные данные этого опроса говорят о том, что 62,3% украинцев поддерживают легализацию оружия в целях личной защиты, 18,3% уверены, что оружие нужно для личных нужд, а 19,2% - против легализации.