Глава МВД Украины Монастырский выступил за легализацию владения огнестрельным оружием
Глава МВД Денис Монастырский выступил за легализацию владения огнестрельным оружием.
"На самом деле наши граждане получили тест на владение оружием, начиная с 24 февраля. Были розданы десятки тысяч единиц оружия в больших городах. И это был огромный вызов для всех нас. Думали, каким образом будет использовано это оружие: не будет ли оно использовано против украинцев, против Украины, но сегодня мы приближаемся к сотому дню сопротивления, и можем сказать, что этот экзамен пройден", – заявил министр.
"Оборот оружия должен быть урегулирован на уровне закона. Моя личная позиция: для защиты собственного дома у украинца должно быть оружие", – подытожил он.
Однако статистика говорит не в пользу министра. В Украине за последнее время на 37% выросло количество преступлений с применением огнестрельного оружия. Связано это, как намекнул сегодня глава Нацполиции Игорь Клименко, с бесконтрольной раздачей оружия в первые дни войны.
Напомним, недавно на портале "Дия" провели опрос о легализации оружия в Украине. Промежуточные данные этого опроса говорят о том, что 62,3% украинцев поддерживают легализацию оружия в целях личной защиты, 18,3% уверены, что оружие нужно для личных нужд, а 19,2% - против легализации.