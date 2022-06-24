Сенат конгресса Соединённых Штатов одобрил законопроект "О контроле над оружием". Инициативу поддержали 65 сенаторов (включая 15 республиканцев), противниками оказались 33.

Об этом сообщает сайт телеканала CNN.

Теперь законопроект поступит для одобрения в палату представителей. Если его примут, то далее он будет направлен президенту США Джо Байдену на подпись.

Законопроект предусматривает ужесточение контроля за реализацией огнестрельного оружия гражданам США в возрасте младше 21 года. Он также позволит властям временно изымать оружие у людей, которые представляют угрозу для себя и окружающих, а также запрещать его приобретение в течение пяти лет лицам, привлечённым к ответственности за бытовое насилие.

Законопроект был подготовлен в связи с участившимися случаями стрельбы в школах и других учреждениях.

Так, 15 мая американский 18-летний расист Пейтон Гендрон расстрелял людей в супермаркете в Буффало.

А чуть более недели спустя произошел массовый расстрел в техасской школе. Тоже 18-летний стрелок убил в классе 19 учеников и двоих учителей школы городка Ювальд.