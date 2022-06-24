Комитет Сената США по международным отношениям одобрил резолюцию с призывом включить Россию в список стран-спонсоров терроризма.

Резолюцию предложили республиканцы, со стороны демократов ее поддержал сенатор Ричард Блюменталь, сообщает "Голос Америки".

Принятие документа может поставить РФ в один ряд с Ираном. Это лишь резолюция комитета, которая призывает Белый дом пойти на такой шаг, объяснили сенаторы.

Окончательное решение будет принимать Байден.

Напомним, на данный момент в перечень внесены четыре государства: Куба, Северная Корея, Иран и Сирия.

Напомним, в апреле сообщалось, что Госдепартамент США рассматривает возможность признать Россию государством-спонсором терроризма.

Позже в Верховной Раде предложили одобрить обращение к властям США о признании РФ "государством-спонсором терроризма".

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