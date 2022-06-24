Комитет Сената США одобрил резолюцию о включении РФ в список государств-спонсоров терроризма
Комитет Сената США по международным отношениям одобрил резолюцию с призывом включить Россию в список стран-спонсоров терроризма.
Резолюцию предложили республиканцы, со стороны демократов ее поддержал сенатор Ричард Блюменталь, сообщает "Голос Америки".
Принятие документа может поставить РФ в один ряд с Ираном. Это лишь резолюция комитета, которая призывает Белый дом пойти на такой шаг, объяснили сенаторы.
Окончательное решение будет принимать Байден.
Напомним, на данный момент в перечень внесены четыре государства: Куба, Северная Корея, Иран и Сирия.
Напомним, в апреле сообщалось, что Госдепартамент США рассматривает возможность признать Россию государством-спонсором терроризма.
Позже в Верховной Раде предложили одобрить обращение к властям США о признании РФ "государством-спонсором терроризма".
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