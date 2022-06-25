США решили создать новый антикитайский блок, в который вошли также Япония, Австралия, Новая Зеландия и Великобритания. Он называется "Партнеры в голубом Тихом океане" (Partners in the Blue Pacific или PBP).

Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

Все пять стран заявили, что будут искать "более эффективные и действенные" способы решения таких проблем, как "растущее давление на свободный и открытый международный порядок, основанный на правилах".

Представитель Белого дома Курт Кэмпбелл сказал в четверг, что Вашингтон активизирует свое участие в противодействии Китаю в Индо-Тихоокеанском регионе.

Кроме того, неназванный американский чиновник рассказал Financial Times, что схема организации нового блока предусматривает усиление противодействия инициативам Китая.

Отметим, формирование нового союза происходит на фоне заявлений Китая о готовности решить тайваньскую проблему любым способом, вплоть до военного.

Напомним, что в прошлогоднем сентябре США, Британия и Австралия создали AUKUS - военный союз, аналогичный НАТО, но только в Тихом океане. Его сочли элементом сдерживания Китая.

Теперь появляется еще одно похожее объединение с участием тех же стран плюс Япония и Новая Зеландия.

Ранее мы писали, что в США сообщали, что Пекин готовится к "спецоперации" против Тайваня, которую не назовет войной.