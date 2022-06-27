Лидеры G7 готовы ограничить доходы России. Фото: президент Украины

Лидеры G7 договорились о новых мероприятиях в рамках поддержки Украины и введения ограничений против РФ.

Об этом сообщает глава Офиса президента Андрей Ермак в Телеграм-канале.

Ермак публикует основные итоги переговоров представителей G7 по Украине:

  • Лидеры G7 согласуют и расширят санкции, чтобы еще больше ограничить доступ РФ к ключевым промышленным ресурсам, услугам и технологиям. Также под прицелом российские цепи снабжения сектора обороны.
  • Достигнута договоренность, что деньги от повышения пошлины на российский экспорт будут переданы Украине. Лидеры G7 "будут добиваться разрешения использовать доходы, полученные от любых новых пошлин на российские товары, в помощь Украине". США введут более высокие тарифные ставки более чем на 570 групп российской продукции стоимостью примерно 2,3 миллиарда долларов.
  • Лидеры G7 готовы ограничить доходы России, в том числе от золота. Министерство финансов США примет решение о запрете импорта нового золота в США, что будет препятствовать участию РФ в официальном рынке золота.
  • Будут введены санкции против лиц, несущих ответственность за нарушение прав человека, включая военные преступления, попытки сменить власть в Украине на нелегитимную и кражу украинского зерна.
  • G7 возьмет на себя обязательство помочь Украине покрыть краткосрочный дефицит бюджетного финансирования, включая обязательства США в размере 7,5 миллиарда долларов. Лидеры примут долгосрочные обязательства по обеспечению безопасности, а также финансовой, гуманитарной, военной и дипломатической поддержки Украины.

Ермак публикует основные итоги переговоров представителей G7 по Украине

Ермак публикует основные итоги переговоров представителей G7 по Украине

Ранее сообщалось, что на саммитах G7 и НАТО Джонсон намерен призвать Францию ​​и Германию увеличить военную помощь Украине.

Также мы писали, что лидеры G7 на саммите в Баварии обсудят предложение США о введении мирового потолка цен на нефть.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 124-й день. Мы следим за главными новостями 27 июня в обновляемом материале.

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