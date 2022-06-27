Лидеры G7 договорились о новых мероприятиях в рамках поддержки Украины и введения ограничений против РФ.

Об этом сообщает глава Офиса президента Андрей Ермак в Телеграм-канале.

Ермак публикует основные итоги переговоров представителей G7 по Украине:

Лидеры G7 согласуют и расширят санкции, чтобы еще больше ограничить доступ РФ к ключевым промышленным ресурсам, услугам и технологиям. Также под прицелом российские цепи снабжения сектора обороны.

Достигнута договоренность, что деньги от повышения пошлины на российский экспорт будут переданы Украине. Лидеры G7 "будут добиваться разрешения использовать доходы, полученные от любых новых пошлин на российские товары, в помощь Украине". США введут более высокие тарифные ставки более чем на 570 групп российской продукции стоимостью примерно 2,3 миллиарда долларов.

Лидеры G7 готовы ограничить доходы России, в том числе от золота. Министерство финансов США примет решение о запрете импорта нового золота в США, что будет препятствовать участию РФ в официальном рынке золота.

Будут введены санкции против лиц, несущих ответственность за нарушение прав человека, включая военные преступления, попытки сменить власть в Украине на нелегитимную и кражу украинского зерна.

G7 возьмет на себя обязательство помочь Украине покрыть краткосрочный дефицит бюджетного финансирования, включая обязательства США в размере 7,5 миллиарда долларов. Лидеры примут долгосрочные обязательства по обеспечению безопасности, а также финансовой, гуманитарной, военной и дипломатической поддержки Украины.

Ранее сообщалось, что на саммитах G7 и НАТО Джонсон намерен призвать Францию ​​и Германию увеличить военную помощь Украине.

Также мы писали, что лидеры G7 на саммите в Баварии обсудят предложение США о введении мирового потолка цен на нефть.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 124-й день. Мы следим за главными новостями 27 июня в обновляемом материале.

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