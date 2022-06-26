Глава Европейского совета Шарль Мишель заявил, что организация пока готова лишь рассмотреть вопрос введения эмбарго на золото из России. Это делается с целью понять, не нанесет ли это вред европейской экономике, передает Reuters.

"Мы готовы посмотреть, возможно ли нацелиться на золото таким образом, чтобы это целилось в российскую экономику, но не целилось в нас", - сказал он.

Напомним, государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что запрет на импорт российского золота лишит Москву ежегодных поступлений в бюджет в размере $19 млрд.

Страна также писала, что Франция поддерживает запрет на экспорт российского золота. Кроме того, Париж не против ограничения цен на российскую нефть, которую предлагает "Большая семерка".