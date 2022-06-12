С начала вооруженного вторжения в Украину Россия системно и целенаправленно вывозит ценные исторические артефакты, имеющие культурную ценность.

Об этом сообщает международная группа ученых и экспертов по цифровым технологиям, которые отслеживают кражи, пишет The Guardian.

"Сейчас есть очень веские доказательства того, что это преднамеренный шаг России, когда определенные картины и украшения выискивались и были вывезены в Россию", - сказал Брайан Дэниелс, антрополог, работающий с археологами, историками и специалистами по цифровым изображениям.

Дэниелс со своими коллегами следил из лаборатории в Вирджинии за варварскими действиями России и обнаружил, что россияне особенно охотятся за скифским золотом.

"Эти предметы визуально ошеломляют, и сейчас так много сообщений о краже, что очевидно, что это стратегия", - сказал Дэниелс.

Ученый не знает, была ли денежная ценность самым важным фактором для россиян, или же предметы были выбраны из-за их культурного значения.

"Возможно, все это является частью подрыва идентичности Украины как отдельной страны, с претензией на законное владение Россией всеми их экспонатами", - отметил Дэниелс.

По его словам, кражи, как правило, следуют за угрожающими допросами музейных хранителей и смотрителей. Попытки России найти и украсть спрятанные артефакты в оккупированных украинских городах становятся все более решительными, отмечает ученый.

Ранее в Запорожской ОВА опровергли кражу скифского золота из Мелитополя россиянами.

Но Украина все равно открыла уголовное производство после кражи золота скифов золота из музея Мелитополя.