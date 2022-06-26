Франция поддерживает запрет на экспорт российского золота, и теперь это предложение должно быть обсуждено между 27 членами Евросоюза. Кроме того, Париж не против ограничения цен на российскую нефть, которую предлагает "Большая семерка". Об этом заявил в воскресенье представитель французского председательства, пишет Reuters.

Но, по его словам, Франция хочет, чтобы G7 обсудила цены с основными поставщиками, чтобы не допустить инфляции. Это должен быть "ценовой щит", который ограничит цены на нефть и газ.

Чиновник, который говорил с журналистами, также добавил, что представители стран "Большой семерки" полностью едины в усилении поддержки Украины после обострения военного конфликта в последние дни.

Ранее "Страна" писала, что президент Соединенных Штатов Джо Байден и другие лидеры стран "Большой семерки" согласовали запрет на импорт золота из России.

Также мы публиковали редакционную колонку ВВС, в которой говорится, что лидеры стран "Большой семерки" должны показать свою решимость в поддержке Украины Путину, несмотря на давление своих граждан.