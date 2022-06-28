Появилась официальная реакция минобороны РФ на обстрел Кременчуга, где ракета попала в торговый центр.

РФ подтвердила свой удар по городу. Но уверяет, что ее самолеты били "по ангарам с оружием и боеприпасами, поступившим от США и европейских стран, в районе Кременчугского завода дорожных машин".

Якобы детонация хранившихся в ангаре боеприпасов и вызвала пожар в расположенном рядом торговом центре, который по версии российской стороны "не функционировал".

Напомним, что вчера произошло прямое попадание ракет по ТРЦ, где в это время находились сотни людей. По словам Владимира Зеленского, военных объектов рядом не было. В Украине называют этот обстрел терактом.

Напомним, спасатели всю ночь разбирали завалы. По данным на 7:00 28 июня в результате вражеского удара погибли 18 человек. Еще 36 считаются пропавшими без вести.

Война в Украине продолжается уже 125-й день. Мы следим за главными новостями 28 июня в обновляемом материале.

Ранее "Страна" подводила итоги 124-го дня войны. 27 июня среди бела дня ракета ударила по торговому центру "Амстор" в Кременчуге Полтавской области, где находилось много людей. По словам Владимира Зеленского, более тысячи человек.

Также армия РФ обстреляла Харьков, где погибло четыре человека и было ранено - 15, среди них дети.

В Луганской области после захвата Северодонецка войска РФ все силы бросили на Лисичанск, там наносятся авиаудары и работает тяжелая артиллерия.

В Донецкой области армия РФ усилила наступление к северу от Славянска. Сам Славянск под сильными обстрелами.

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