Генштаб ВСУ опубликовал оперативную информацию о российском вторжении по состоянию на 18:00 27 июня. По его данным, активизируются боевые действия у Лисичанска.

Сводка появилась в Фейсбуке ведомства.

В Кременчуге Полтавской области российская ракета попала в торговый центр, где находились мирные гражданские люди. Число жертв пока неизвестно. Продолжаются спасательные мероприятия.

На Волынском и Полесском направлениях не исключается проведение демонстративных и провокационных действий со стороны подразделений вооруженных сил Беларуси в приграничных с Украиной районах, а также усиление ведения разведки для уточнения позиций и характера деятельности наших войск. Ожидается продолжение авиационных и ракетных ударов с территории и воздушного пространства Беларуси.

На Северском направлении подразделения вооруженных сил Российской Федерации продолжают находиться в приграничных районах Брянской и Курской областей для сковывания действий подразделений ВСУ. Противник вел минометные обстрелы вблизи Покровки и Старикового Сумской области. Также враг применил реактивную артиллерию в районах Порозок и Верхней Пожни Сумской области.

На Слобожанском направлении противник ведет оборону ранее занятых позиций, пытается не допустить продвижения подразделений ВСУ и их выхода на границу Украины на севере Харьковской области. Разведкой боем пытается найти слабые места в обороне наших войск.

На Харьковском направлении враг для возвращения утраченных позиций пытался штурмовать Дементиевку, успеха не имел и отошел. Также украинские воины успешно отразили вражеские штурмы в направлении Довгаловки и Залимана. Оккупанты принимают меры по оперативной маскировке и пытаются ввести наши подразделения в заблуждение, для чего устанавливают на оборонных позициях деревянные макеты танков.

На Славянском направлении враг пытается улучшить свое тактическое положение и создать благоприятные условия для наступления на Барвенково и Славянск. Продолжает обстрелы. Пытаясь взять под контроль Мазановку, противник вел наступление из района Долгенького. Получил решительный отпор ВСУ и с потерями отошел.

На Донецком направлении враг продолжает сосредоточивать основные усилия на попытках окружения ВСУ в Лисичанске, пытается блокировать город с юга и юго-запада. Принимает меры по восполнению потерь личного состава, вооружения и военной техники.

На Лисичанском направлении зафиксированы обстрелы из минометов и ствольной артиллерии в районах Лисичанска, Верхнекаменки и Соледара. Враг вел наступление в направлении Волчеярка - Верхнекаменка, имеет частичный успех, закрепляется южнее Лисичанского нефтеперерабатывающего завода. Для отвлечения усилий наших войск вел наступление на направлении Подлесное – Лисичанск, успеха не имел, отошел.

На Бахмутском направлении совершает обстрелы из артиллерии разных калибров в районах Берестово, Клиново, Бахмута, Вершины и Майского. Наши воины успешно пресекли вражескую попытку разведки боем в районе Берестового и наступление в направлении Медная Руда – Клиново. В обоих случаях противник отошел. Враг имеет частичный успех на направлении Роты – Вершина, пытается закрепиться на перекрестке автотрассы Е-40.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях с целью сковывания действий наших войск враг обстреливал из минометов, танков, ствольной и реактивной артиллерии районы Песок, Авдеевки, Екатериновки, Червоного и Малиновки. Нанес авиационный удар вблизи Красногоровки.

ВСУ остановили наступление в направлении Петровское - Шевченко и отбросили врага назад.

На Южнобугском направлении агрессор продолжал обстрелы позиций наших войск из минометов, танков, ствольной и реактивной артиллерии вдоль всей линии столкновения. Не исключается ведение врагом штурмовых действий по отдельным направлениям с целью выхода на административные границы Херсонской области.

В готовности к нанесению ракетных ударов по объектам на территории Украины противник удерживает два носителя крылатых ракет морского базирования "Калибр".

Война в Украине продолжается уже 124-й день. Мы следим за главными новостями 27 июня в обновляемом материале.

Ранее "Страна" подводила итоги 123-го дня войны. 26 июня утром Киев подвергся ракетной атаке. Пострадал жилой дом, где под завалами оказались люди.

В Луганской области, после отхода ВСУ из Северодонецка, основные бои сейчас идут за Лисичанск. Армия РФ пытается наступать на Славянск в Донецкой области, контратаковать в Херсонской области, штурмовать на севере Харьковской, но безуспешно.

Генштаб ВСУ не исключает, что россияне готовят диверсантов на территории Беларуси для отправки в Украину.

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