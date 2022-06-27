27 июня Генштаб Вооруженных сил Украины выпустил сводку по оперативной обстановке на утро понедельника.

По данным Генштаба, на границе с Беларусью признаков подготовки наступления на Украину не выявлено. При этом Беларусь отправила в Россию 20 вагонов боеприпасов.

К северу от Харькова враг вел безуспешный штурм Дементиевки и Питомника (Питомник в 10 километрах от областного центра и в 14 км от Гоптовки).

К северу от Славянска основные усилия россияне направили на захват Долины. Также штурмуется соседняя с ней Мазановка.

К югу от Лисичанска бои идут за Волчеяровку и Верхнекаменку. Последний населенный пункт стоит прямо на трассе из Бахмута. ВСУ дали там россиянам отпор, говорится в сводке - как и в Берестовом, которое контролирует эту трассу южнее.

В районе Донецка сильно бомбили примыкающие к нему города, находящиеся под контролем ВСУ: Авдеевку, Марьинку и Красногоровку. На Марьинку была попытка штурма, она отбита.

Война в Украине продолжается уже 124-й день. Мы следим за главными новостями 27 июня в обновляемом материале.

Ранее "Страна" подводила итоги 123-го дня войны. 26 июня утром Киев подвергся ракетной атаке. Пострадал жилой дом, где под завалами оказались люди.

В Луганской области, после отхода ВСУ из Северодонецка, основные бои сейчас идут за Лисичанск. Армия РФ пытается наступать на Славянск в Донецкой области, контратаковать в Херсонской области, штурмовать на севере Харьковской, но безуспешно.

Генштаб ВСУ не исключает, что россияне готовят диверсантов на территории Беларуси для отправки в Украину.

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