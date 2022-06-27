В ГБР заявили о разоблачении группировки, которая производила в больших объемах наркотики и распространяла их по своим каналам - преимущественно военнослужащим ВСУ, которые воюют на востоке Украины. Все это покрывали подкупленные сотрудники правоохранительных органов.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

В ведомстве утверждают, что таким образом группировка пыталась подорвать боевую готовность ВСУ, а курировали ее спецслужбы РФ.

В банду входили более 40 человек, которые контролировали разветвленную сеть производства и распространения метадона, амфетамина и марихуаны.

У группировки были свои лаборатории, а также разветвленные каналы распространения наркотиков, в том числе через доверенных лиц – "операторов" и при посредничестве одного из почтовых отправителей.

Один из главарей банды выстроил "устойчивые незаконные отношения" со служебными лицами правоохранительных органов, которым платил "дань" за непривлечение к ответственности.

Спецоперация по ликвидации группировки проводилась в Днепропетровской, Киевской и Черкасской областях. Проведено 27 обысков.

Главарей группировки задержали — им грозит заключение до 10 лет с конфискацией имущества.

Ранее после шести закупок в Киеве разоблачили наркоторговцев, которые прятали свой товар в магазине брендовой одежды.

Война в Украине продолжается уже 124-й день. Мы следим за главными новостями 27 июня в обновляемом материале.

Ранее "Страна" подводила итоги 123-го дня войны. 26 июня утром Киев подвергся ракетной атаке. Пострадал жилой дом, где под завалами оказались люди.

В Луганской области, после отхода ВСУ из Северодонецка, основные бои сейчас идут за Лисичанск. Армия РФ пытается наступать на Славянск в Донецкой области, контратаковать в Херсонской области, штурмовать на севере Харьковской, но безуспешно.

Генштаб ВСУ не исключает, что россияне готовят диверсантов на территории Беларуси для отправки в Украину.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Подробности событий за 26 июня, аналитика и прогнозы — в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".