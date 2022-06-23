"Страна" выяснила имя мужчины из Днепра, который бросил из окна своей квартиры гранату во двор и ранил ребёнка.

Как сообщили "Стране" источники в правоохранительных органах, его имя - Юрий Анатольевич Ткачев, 1968 года рождения. Он военнослужащий ВСУ.

По данным правоохранителей, мужчина в состоянии алкогольного опьянения бросил гранату на улицу из окна своей квартиры на 7-м этаже. Граната взорвалась на клумбе на расстоянии около 8 метров от дома.

Ткачев задержан. По указанному факту возбуждены уголовные производства по ст. 15 ч. 2 ст. 115 (покушение на убийство).

Кроме того, по данным источника "Страны" дома у задержанного при обыске изъяли ряд боеприпасов:

корпус гранаты "РГН"

корпус гранаты "РГД-5"

2 корпуса гранат "Ф-1"

2 запала "УДЗ"

2 запала "УЗРГМ".

Напомним, инцидент с гранатой произошел 22 июня около 19.30 на жилом районе Тополь. Местные паблики публиковали соответствующее видео. Сообщается, что пострадал 11-летний мальчик. На видео видно, что граната прилетает одному человеку прямо в ноги и он самостоятельно, но прихрамывая, покидает место взрыва. Также из-за взрыва у припаркованных автомобилей повылетали окна.

Ранее мы рассказывали, как в присутствии детей пьяный мужчина выстрелил в голову подруги под Киевом.

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Также "Страна" подводила итоги 119-го дня войны. Войска РФ приближались к Лисичанску. Город обстреливали "Гиацинты","Пионы", танки и авиация РФ. В РФ заявили, что на Новошахтинский мини-НПЗ в Ростовской области с беспилотника сбросили бомбу. Канцлер Германии Олаф Шольц сказал, что не видит на данный момент перспективы переговоров по Украине.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях на фронте и вокруг Украины.