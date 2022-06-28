Страны "Большой семерки" (Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США) осудили ракетный удар россиян по ТРЦ в Кременчуге, где погибли уже 18 мирных жителей.

Об этом говорится в заявлении G7, обнародованном в микроблоге официального представительства в Германии в Twitter-аккаунте.

"Мы осуждаем гнусное нападение на торговый центр в Кременчуге", - говорится в заявлении стран "Большой семерки".

Также там говорится, что нападения на мирных жителей являются военным преступлением, а Путин и виновные будут привлечены к ответственности.

Также лидеры G7 заявили о готовности продолжать оказывать финансовую, гуманитарную, а также военную поддержку Украине, столько, сколько потребуется.

"Мы не успокоимся, пока Россия не прекратит свою жестокую и бессмысленную войну с Украиной", - так завершается заявление "Большой семерки".

"Большая семерка" объединяет Францию, США, Великобританию, Германию, Японию, Италию и Канаду.

Напомним, посол США в Украине пообещала привлечь Кремль к ответственности после удара по ТЦ в Кременчуге.

Также мы писали, что Макрон осудил удар РФ по Кременчугу, а Зеленский назвал удар по торговому центру одним из самых дерзких в истории.