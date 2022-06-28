Президент Франции Эммануэль Макрон отреагировал на ракетный удар российской ракетой по ТРЦ в Кременчуге, в результате которого погибли уже 18 человек.

Об этом Макрон написал в своем Twitter-аккаунте.

"Обстрел Россией торгового центра в Кременчуге - это полный ужас. Мы разделяем боль семей жертв и гнев перед лицом такой подлости. Российский народ должен увидеть правду", - написал президент Франции.

Напомним, вчера посреди белого дня в ТЦ "Амстор" в Кременчуге, который находится в центре города, прилетела российская ракета. На месте удара в Кременчуге спасатели работали всю ночь. Разбор завалов продолжается, в ГСЧС показали фото. На данный момент уже известно о 18 погибших.

Также сообщалось, что в Кременчуге поступили 40 заявлений от граждан об исчезновении родных после обстрела ТРЦ.

Президент Украины Зеленский назвал удар по Кременчугу одним из самых дерзких в истории. Это не случайное попадание, это просчитанный удар именно в этот ТРЦ, считает он.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 125-й день. Мы следим за главными новостями 28 июня в обновляемом материале.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Подробности событий за 27 июня, аналитика и прогнозы — в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".