В Кременчуге разобрали 80% завалов торгового центра, который уничтожила российская ракета
По данным на утро 30 июня в Кременчуге разобрали 80% завалов торгового центра, куда 27 июня попала российская ракета и убила более 20 мирных жителей.
Об этом сообщил губернатор Полтавской области Дмитрий Лунин в своем Телеграм-канале.
Также он заявил, что спасатели продолжают работать на месте.
Напомним, вчера спасатели отчитались, что 75% завалов разобрано. При этом пострадали два сотрудника ГСЧС.
"Страна" также побывала на месте разрушенного ТЦ и публиковала фото и видео последствий удара по "Амстрору".
Также сообщалось, что мэр Кременчуга рассказал о состоянии пострадавших. При этом, по его словам, на данный момент 21 человек считается пропавшим без вести.
Тем временем, война в Украине продолжается уже 127-й день. Мы следим за главными новостями 30 июня в обновляемом материале.
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