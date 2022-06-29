После гибели людей в подвергшемся ракетному удару торговом центре "Амстор" в Кременчуге украинские власти планируют взять на особый контроль соблюдение воздушных тревог как в ТЦ, так и в небольших магазинах и местах массового скопления людей - от спортклубов и салонов красоты до ресторанов.

Как заявил мэр Кременчуга Виталий Малецкий, по данным следствия, администрация "Амстора" сообщила в чате ТРЦ, что с 23 июня торговый центр не будет закрываться во время воздушной тревоги.

"Отработали ужесточение ответственности владельцев ТРЦ, магазинов и других мест массового скопления людей за несоблюдение правил эвакуации во время воздушной тревоги", - сообщил Малецкий. По его словам, если во время воздушных тревог не будут проводить эвакуацию, станут принимать меры, включая уголовные дела и закрытие заведений.

Проблема соблюдения воздушных тревог актуальна не только для Кременчуга: сирены игнорируют во многих городах, хотя открыто ритейлеры этого не признают.

В Киеве уже заявили, что после трагедии в Кременчуге также усилят проверки.

"Эти правила давно существуют, их нужно соблюдать, больше ничего выдумывать не нужно. Конечно, проверки будут проводиться полицией. В том числе, и ТРЦ. Если кто-то не будет соблюдать? Есть ответственные люди, которые проверяют, знают методы влияния, административные и так далее", - сообщил "Стране" первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник.

Но непонятно, как станет реагировать бизнес, если усилят проверки.

"Коммерческие помещения, как правило, не имеют специальных бомбоубежищ. Вероятно, в случае частых воздушных угроз торговые центры просто будут прекращать свою работу и закрываться. Ведь, например, в некоторых больших столичных ТРЦ площадь такая, что на скутере не успеешь эвакуироваться в случае тревоги, не то что пешком", - говорит эксперт рынка недвижимости Михаил Артюхов.

Разбирались, как работает ритейл при угрозе воздушных тревог.

Как работать под сирены

"В торговый центрах "Амстор" (а их в Кременчуге несколько) до недавнего времени включали оповещения в случае воздушных тревог: посетителей просили отложить покупки и в течение 10 минут покинуть помещение. Люди так и делали. Это только недавно все упростили: как оказалось, руководство дало негласное распоряжение убрать оповещения. Не исключено, что об этом попросили предприниматели, точки которых находятся в ТЦ - в них брали 100% предоплаты за аренду, но понятно, что работать, когда то и дело гоняют покупателей, невыгодно - далеко не все после отмены тревоги возвращались за покупками", - говорит эксперт по вопросам недвижимости и ЖКХ Олег Попенко, который сейчас живет в Кременчуге.

Отметим, что ТЦ в Кременчуге - далеко не первый торговый центр, подвергшийся вражеским ударам.

По данным Украинского совета торговых центров, с начала войны повреждено 23 торговых центра, а прямые потери (то есть средства, необходимые на восстановление) составили 350 миллионов долларов. Больше всего ТЦ пострадало на востоке страны (12 объектов), в Киеве повреждено шесть торговых центров, на юге - пять. Но до трагедии в Кременчуге не было массовых жертв.

По правилам военного времени все учреждения, в том числе магазины, салоны красоты, рестораны, торговые центры и прочие заведения во время воздушной тревоги обязаны прекратить работу и эвакуировать посетителей.

Многие торговые точки выставили алгоритм реагирования на воздушные тревоги на своих официальных сайтах. Вот, например, как описывают схему действий в случае включения сирен в "Метро".

"Если в городе прозвучит сигнал тревоги, всех посетителей попросят по громкой связи выйти из ТЦ и пройти в ближайшее защитное сооружение или укрытие. Это делается для вашей безопасности, поскольку здания наших ТЦ не являются специальным укрытием и в случае попадания в них или рядом с ними вражеских средств поражения не смогут обеспечить защиту людей, а только увеличат вероятность травмирования - из-за разрушений или падения грузов со стеллажей", - отмечают в сети.

Также людей предостерегают об опасности нахождения на парковках возле торговых центров - железные конструкции зданий увеличивают риск травм.

При этом в "Метро" советуют людям, которые в момент срабатывания сирены окажутся в торговым зале, искать ближайшее бомбоубежище на специальных картах, которые размещены на выходах из магазинов.

Инструктаж ритейла еще в начале войны провели на местах.

"Во время воздушной тревоги администрация магазина, супермаркета, ТРЦ должна сообщить посетителям о воздушной тревоге. Затем администрация должна проинформировать посетителей о ближайшем укрытии. Это может быть паркинг или подвал. К ближайшему укрытию приведут указатели на стене или на полу. В случае, если магазин не имеет укрытия, администрация должна определить наиболее безопасное место в помещении, куда во время тревоги идут персонал и посетители", - пояснило управление гражданской защиты Департамента муниципальной безопасности Одесской области.

Из этих разъяснений видно, что цель ритейла - выпроводить посетителей из помещения своего магазина как можно быстрее. Тогда как власти говорят об "определении безопасных мест для персонала и посетителей" и эвакуации в убежища по стрелкам.

Впрочем, на пятом месяце войны оказалось, что даже по минимальным правилам безопасности есть большие вопросы.

Руководитель Украинской торговой гильдии Евгения Локтионова говорит, что на время воздушных тревог ТРЦ закрываются, а персонал и посетители идут в укрытия.

О том, что прекращают трансляцию фильмов и отправляют людей в укрытия, заявляют также в кинотеатрах. А билеты на сеанс якобы можно вернуть или прийти досмотреть фильм в другой день.

То есть, если послушать представителей сетей, то складывается впечатление, будто в целом требования по воздушным тревогам соблюдаются. И кременчугский ТЦ "Амстор", который с 23 июня начал работать даже под сирены", - это, скорее, исключение.

Но на самом деле это не так.

Кто хочет, может остаться

Во многих магазинах, торговых центрах, ресторанах воздушные тревоги стали игнорировать. К сиренам привыкли и люди, и бизнес, поэтому инструкции по эвакуации выполняют уже далеко не везде.

"Очень многие просто перестали реагировать на сирены, особенно в относительно тихих регионах", - говорит Попенко.

"Мы в первые месяцы прекращали сеансы на время воздушной тревоги, возвращали деньги за билеты. Но было очень много недовольных зрителей, которые хотели остаться и досмотреть фильм, жаловались. Поэтому недавно начали пробовать работать так: сообщаем о тревоге, но кто хочет, может остаться и смотреть фильм дальше. Кто хочет, может эвакуироваться с нашими сотрудниками на подземный паркинг, и мы возвращаем деньги за билеты. После удара по ТЦ "Амстор" в Кременчуге, скорее всего, вернемся к прекращению сеансов", - говорит нам совладелец сети "Планета кино" Дмитрий Деркач.

Совладелица "Ведьма-бар "Лысая гора" Олеся Остафиева отмечает, что они дополнительно не прорабатывали вопрос эвакуации людей, так как заведение находится в подвале.

Руководитель департамента связей с общественностью сети "Эпицентр" Юлия Чудновец сказала нам, что как раз сейчас утверждаются усиленные меры безопасности. Озвучить их смогут примерно через неделю.

"Конечно, мы понимаем, что, возможно, не все заведения полностью выполняют правила. Но наши торговые площадки имеют систему оповещения, включают ее и сообщают гражданам, что им нужно срочно спуститься в укрытия", - прокомментировал местным СМИ ситуацию с соблюдением мер безопасности заместитель городского главы Черновцов Игорь Крохмаль. Также он рассказал, что проводятся проверки соблюдения правил. А после событий в Кременчуге будет усиленный контроль.

То есть получается, об усилении требований к безопасности и ритейлеры, и местные власти по сути заговорили только сейчас, после трагедии в кременчугском ТЦ.

Жалобы клиентов и деньги

На самом деле гарантировать выполнение всех инструкций по реагированию на воздушную тревогу не так просто, как кажется на первый взгляд.

С одной стороны, есть проблемы с укрытиями.

"Обеспечить эвакуацию людей за считанные минуты для больших зданий с площадью от 60 тысяч квадратных метров просто нереально. В крупных ТРЦ даже на скутере не успеешь доехать до выхода за имеющиеся несколько минут, не то что пешком. При этом коммерческие здания, как правило, не оборудованы специальными бомбоубежищами (в качестве укрытий можно использовать подземные паркинги ТЦ, но они есть не во всех центрах - Ред.)", - говорит Михаил Артюхов.

"В требованиях к торговым центрам никогда не фигурировало наличие бомбоубежищ. И сейчас ТЦ должны сориентировать людей, где ближайшее укрытие, а сотрудники - спуститься в подвал (если он есть). Но очевидно, что всю систему нужно дорабатывать - она очень слабо подходит для военного времени. Для этого, возможно, придется менять законодательство. Также нужно привлекать к решению вопроса защиты людей местные власти, ГСЧС, полицию, проводить проверки на предмет соблюдения правил гражданской обороны", - добавил Олег Попенко.

"Невыполнение требований по гражданской обороне, повлекшее за собой гибель людей, - это уголовная статья. В статье 367 УК прописана ответственность за служебную халатность. По минимуму это штраф 2-4 тысячи необлагаемых минимумов, или исправительные работы на срок до двух лет, или ограничение воли на срок до трех лет с запретом занимать определенные должности в течение трех лет. Если халатность служебных лиц привела к тяжким последствиям, предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 5 лет и запрет занимать определенные должности на три года. Есть также статья 270 о нарушении требований пожарной и техногенной безопасности, которая предусматривает лишение свободы до 3-8 лет, и статья 271 (нарушение требований по безопасности труда) со сроками до 5 лет в случае тяжких последствий. Нужно просто проверять все заведения, где есть массовое скопление людей, и наказывать тех, кто игнорирует требования, подвергая украинцев риску", - добавил руководитель адвокатского объединения "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец.

С другой стороны, бизнес сетует на реакцию людей. Как говорит Дмитрий Деркач, именно нежелание зрителей прерывать просмотр фильма на сирену заставило их пойти на уступки клиентам - было много жалоб.

Принудить посетителей бежать в укрытие, прервав тренировку, стрижку или трапезу в ресторане еще сложнее, говорят нам представители спортклубов, салонов красоты и общепита. Не для прессы они рассказывают, что доходит до скандалов, поэтому приходится идти на уступки.

Есть еще один немаловажный нюанс - деньги. Если из торгового центра людей можно просто попросить, то в том же салоне красоты или кинотеатре приходится решать вопрос, что делать с уже оплаченной услугой.

"Мы возвращали клиенту деньги или приглашали на процедуру после отмены воздушной тревоги. Но это очень накладно: в итоге несколько раз мастера оказывались без оплаты за уже практически выполненную работу. Чем так работать, проще вообще закрыться", - сказала нам директор салона красоты в одном из райцентров в Полтавской области. И это при том, что там воздушные тревоги бывают не так часто, как, скажем, на Харьковщине.

В регионах, где сирены включаются часто, те же торговые центры, по сути, могут столкнуться с ситуацией, что работы как таковой не будет: начнутся бесконечные эвакуации посетителей. При этом бизнесу все равно нужно будет платить аренду и коммуналку.

"То есть это будет дороже, чем просто закрыться", - говорят предприниматели.