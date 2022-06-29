По данным на утро 29 июня число погибших и пострадавших в результате ракетного удара по ТЦ "Амстор" в Кременчуге Полтавской области не выросло. Большинство из травмированных находятся стабильном состоянии. Однако двух из них перевели в другие больницы.

Об этом рассказал мэр Кременчуга Виталий Малецкий в эфире телемарафона.

Мэр заявил, что госпитализированных было 25 человек. По его словам, практически все они находятся в стабильном состоянии. За исключением девушки, которую на реанимобиле перевезли в столичную больницу. Ей, по словам мэра, была необходима более квалифицированная помощь. Также одного пострадавшего планируют транспортировать в Полтаву.

Малецкий также добавил, что 21 человек считается пропавшим без вести.

Также он рассказал, что на месте удара продолжают разбирать завалы. Спасателям все еще не удалось полностью дойти до эпицентра взрыва. Но уже расчищено то место, куда вражеская ракета попала. Отметим, сегодня утром спасатели сообщили, что при разборе завалов травмировались два сотрудника ГСЧС.

Напомним, по данным главы Полтавской ОВА Дмитрия Лунина, в Кременчуге погибли 18 человек. Сегодня об этом сказал и Малецкий. Вместе с тем, спасатели сообщили, что при разборе завалов обнаружено еще 8 фрагментов останков человеческих тел.

В Офисе президента вчера заявили о более 20 погибших и 59 раненых.

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