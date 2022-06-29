По состоянию на утро 29 июня спасатели продолжают поисковые работы на месте взрыва в ТЦ в Кременчуге, куда позавчера прилетела российская ракета.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Телеграм-канале.

Подразделения ГСЧС обследовали и разобрали обломки строительных конструкций на 75% от общей площади объекта.

Спасатели напомнили, что в результате обстрела торгового центра погибли 18 человек (из которых 1 человек умер в больнице), при разборе завалов обнаружено 8 фрагментов человеческих тел.

За медпомощью обратился 61 человек, из них 26 были госпитализированы в больницу.

Вместе с тем, сегодня утром во время подготовки к демонтажу железобетонных плит, произошло смещение одной из них, в результате чего два сотрудника ГСЧС получили травмы. Они сейчас в больнице.

Отметим, что вчера в Офисе президента заявили, что в Кременчуге погибли более 20 человек.

Также мы публиковали фото разбора завалов после удара по ТЦ.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 126-й день. Мы следим за главными новостями 29 июня в обновляемом материале.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Подробности событий за 28 июня, аналитика и прогнозы — в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".