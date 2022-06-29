Спасатели разобрали 75% завалов торгового центра в Кременчуге. При этом пострадали два сотрудника ГСЧС
По состоянию на утро 29 июня спасатели продолжают поисковые работы на месте взрыва в ТЦ в Кременчуге, куда позавчера прилетела российская ракета.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Телеграм-канале.
Подразделения ГСЧС обследовали и разобрали обломки строительных конструкций на 75% от общей площади объекта.
Спасатели напомнили, что в результате обстрела торгового центра погибли 18 человек (из которых 1 человек умер в больнице), при разборе завалов обнаружено 8 фрагментов человеческих тел.
За медпомощью обратился 61 человек, из них 26 были госпитализированы в больницу.
Вместе с тем, сегодня утром во время подготовки к демонтажу железобетонных плит, произошло смещение одной из них, в результате чего два сотрудника ГСЧС получили травмы. Они сейчас в больнице.
Отметим, что вчера в Офисе президента заявили, что в Кременчуге погибли более 20 человек.
Также мы публиковали фото разбора завалов после удара по ТЦ.
Тем временем, война в Украине продолжается уже 126-й день. Мы следим за главными новостями 29 июня в обновляемом материале.
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