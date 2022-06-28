Пока спасатели разбирают завалы, депутаты кременчугского городского совета провели выездную сессию на месте вчерашнего ракетного удара. На ней приняли решение о выделении материальной помощи семьям пострадавших. Также депутаты горсовета возложили цветы в память о погибших.

Фото: Страна

Об этом в комментарии "Стране" рассказал секретарь городского совета Кременчуга Юрий Гриценко.

"Депутатами городского совета было принято решён о выделении по 50 тысяч гривен для семей погибших, тем кто сейчас находится на лечении по 25 тысяч гривен, тем кто получили легкие телесные повреждения по 10 тысяч гривен",- заявил Гриценко.

Пожар на месте потушен, спасатели разбирают завалы. Почти все в ТЦ сгорело, на месте можно найти небольшие остатки товаров, обгоревшие вывески.

Фото: Страна

"Мой магазин сгорел полностью, ничего не осталось"

Вместе с тем, в ТЦ "Амстор" приходят владельцы магазинов, чтобы найти уцелевший товар.

"Страна" поговорила с Алексеем - владельцем магазина ювелирных изделий "Золотой век".

В момент удара он находился не в ТЦ, а его сотрудники покинули торговый павильон из-за воздушной тревоги за несколько минут до ракетного удара.

"Приехал на место происшествия спустя 30 минут. Трудно передать эмоции, которые я тогда ощутил. Это большая трагедия. Сейчас будем пробовать искать какой-то товар, посмотрим, что удастся найти. Убытки пока посчитать трудно", - рассказал Алексей.

Также "Страна" пообщалась с очевидцами ракетного удара по ТЦ "Амстор" в Кременчуге.

Виталий работает в магазине мобильных товаров. В момент удара находился непосредственно в ТЦ.

По словам парня, удар произошёл через 3-4 минуты после начала воздушной тревоги.

"Магазин, в котором я работаю находился в другом конце ТЦ, поэтому не ощутил взрывной волны.

Сразу после удара я выбежал на улицу. Мне сразу было понятно, что произошло, так как сработала воздушная тревога. Магазин, в котором я работал, находился близко к выхожу, поэтому я успел выбежать до того, как все загорелось. Выбежав на улицу, я увидел, что много людей были в панике. Торговый центр загорелся очень быстро, буквально минут за 7-10",- рассказал Виталий.

Виктория владела магазином вещей в ТЦ "Амстор". Во время удара она также находилась внутри здания.

"После начала воздушной тревоги, буквально через 3 минуты, я ощутила удар. Он был такой силы, что меня отбросило под стол. Я не сразу поняла, что произошло, но так как я работала долгое время медиком, то сразу сориентировалась, что нужно бежать на улицу. Мой магазин сгорел полностью, ничего не осталось",- рассказывает Виктория.

По словам очевидцев, в момент удара в ТЦ находилось много людей.

"Это самый большой и популярный ТЦ в городе, рядом ЖД вокзал, здесь всегда было много людей",- говорят очевидцы ракетного удара.

Напомним, в Кременчуге объявили трехдневный траур по погибшим.

Тем временем, в РФ заявили, что в Кременчуге били "по ангарам с оружием из США" и что ТРЦ не работал.

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