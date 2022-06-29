Папа Римский Франциск, который сообщал иезуитам, что вторжение России в Украину могло быть спровоцировано, назвал взрыв торгового центра в Кременчуге последним в череде "варварских нападений" на Украину.

Об этом сообщает Reuters.

Напомним, по состоянию на вчерашний вечер в ТРЦ в Кременчуге после ракетного удара обнаружили 18 тел и 7 останков тел погибших. 21 человек считался без вести пропавшим. Президент Владимир Зеленский заявил, что в момент удара ракеты внутри находилось более 1000 человек.

В России отвергли версию Украины, заявив, что поразили законную военную цель в городе. Отметим, что на заводе "Кредмаш" вчера также подтвердили удар по территории предприятия.

"Страна" пообщалась с очевидцами ракетного удара по ТЦ "Амстор" в Кременчуге. Они рассказали, что удар отбросил людей под стол, а магазины сгорали полностью.

Тем временем война в Украине продолжается уже 126-й день. Мы следим за главными новостями 29 июня в обновляемом материале.

Ранее "Страна" подводила итоги 125-го дня войны. 28 июня количество погибших в Кременчуге Полтавской области, где ракета ударила по торговому центру, увеличилось до 25 человек.

Главным направлением российских атак в Луганской области остается Лисичанск. В Донецкой области РФ ведет штурмовые действия в направлении Углегорской ТЭС со стороны Мироновки. Севернее россияне наносят ракетные удары по Славянску

Обстреливают юг Украины - Николаев и область, Одесскую область.

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