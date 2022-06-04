Папа Римский Франциск заявил, что он хотел бы посетить Украину, но "следует дождаться подходящего случая, чтобы не навредить миру".

Об этом сообщает Vatican News.

Папа Римский Франциск в рамках регулярной инициативы "Детский поезд" встретился со 160 школьниками со всей Италии. Среди них был украинский мальчик-беженец, который спросил понтифика, сможет ли он посетить Украину и спасти всех страдающих там детей.

"Я бы хотел поехать в Украину. Но мне необходимо подождать удобного времени сделать это, ведь нелегко принимать решение, которое может скорее помешать миру, нежели принести ему добро", - ответил Папа Римский.

Ранее мы писали, что Папа Римский назвал одну из причин начала войны в Украине. По его словам, война могла начаться в том числе из-за НАТО.

Также "Страна" сообщала, что в Белом доме заявили, что президент США Джо Байден с уважением отнесся бы к возможному решению Папы Римского поехать в Россию на переговоры с Владимиром Путиным.

Война в Украине продолжается уже 101-й день. "Страна" следит за происходящим в Украине 4 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 100-го дня войны. В этот день военное руководство Украины заявило о "частичном успехе" россиян в Северодонецке и штурме восточной части города, в то же время сообщалось и об отбрасывании противника из двух сел под городом.

Многие подводили итоги ста дней войны. Или в целом высказывались о ее перспективах. Много звучало из лагеря РФ и ее союзников. Например, президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что у России "нет стремления захватить Украину". Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о грядущем "ускорении" "спецоперации" в Украине. Цели российских военных озвучивал и зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Война, по его словам, должна привести к "новой архитектуре безопасности".

Также стодневку войны подробно проанализировала "Страна".

В пятницу также стало известно, что украинские артиллеристы начали обучение работе с американскими РСЗО Himars. Курс займет 3 недели.

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Подробнее о ситуации на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала Олеся Медведева.